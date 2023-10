TLFi Académie 9e édition Académie 8e édition Académie 4e édition BDLP Francophonie BHVF attestations DMF (1330 - 1500)

SUIVEZ-MOI(-)JEUNE(-)HOMME,(SUIVEZ-MOI JEUNE HOMME, SUIVEZ-MOI-JEUNE-HOMME) , subst. masc. SUIVEZ-MOI(-)JEUNE(-)HOMME,(SUIVEZ-MOI JEUNE HOMME, SUIVEZ-MOI-JEUNE-HOMME) subst. masc. Nœud de rubans, à pans, attaché à un chapeau de femme. Je voulais rigoler avec cette Petite cocodette ou cocotte ou crevette Ou grue ou biche qui porte des suivez-moi Jeune homme si longs ( Verlaine , Prem. vers , p. 25). REM. 1. Suivez-moi, gendarme, subst. masc., p. ext., plais. ,,Casquette à trois ponts comme en portaient il y a quelques années les souteneurs et les escarpes`` ( France 1907 ). 2. Suivez-moi, mademoiselle, subst. masc., p. ext., plais. On a successivement appelé les vestons: (...) couche-avec. − Hier encore, on les appelait des suivez- moi, mademoiselle ( Vie parisienne ds Larchey , Dict. hist. arg., 1878, p. 251). Prononc. et Orth.: [sɥivemwaʒ œnɔm]. Lar. Lang. fr.: suivez-moi(-)jeune(-)homme, mais Rob. 1985: suivez-moi-jeune-homme. Plur. inv. Étymol. et Hist. 1866 ( Pommier , Paris, p. 371). Empl. subst. d'une phrase comp. de suivez (impér. prés., 2epers. plur. de suivre*), de moi* et de jeune homme*. Bbg. Darm. 1877, p. 166.